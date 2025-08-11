Governo Municipal realiza Audiência Pública para apresentação do PLDO 2026 A Prefeitura de Campo Novo do Parecis convida toda a população para participar da Audiência Pública de apresentação do Projeto de Leis...

A Prefeitura de Campo Novo do Parecis convida toda a população para participar da Audiência Pública de apresentação do Projeto de Leis de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o exercício de 2026. O encontro será realizado no dia 14 de agosto, às 19h, na Câmara Municipal de Vereadores.

Leia Mais em Momento MT: