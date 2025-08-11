Governo Municipal realiza reunião para tratar da implantação da Politec em Campo Novo do Parecis Na manhã desta segunda-feira, 11 de agosto, o prefeito de Campo Novo do Parecis participou de uma reunião estratégica voltada à melhoria... Momento MT|Do R7 11/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h58 ) twitter

Na manhã desta segunda-feira, 11 de agosto, o prefeito de Campo Novo do Parecis participou de uma reunião estratégica voltada à melhoria e implantação da unidade da Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) no município. O encontro contou com a presença da secretária municipal de Assistência Social, Claudirene Piaia, e sua equipe, representantes do Legislativo Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde e do representante da Politec, Edinei. Durante a reunião, foi destacado que Campo Novo do Parecis é um dos únicos Municípios da BR-163 que ainda não possui sede própria da Politec, o que reforça a urgência na instalação. Também foi discutida a necessidade de encaminhar a solicitação para oficialização em Cuiabá, a fim de garantir que a sede seja implantada no município.

