Governo Municipal recebe equipe da SEAF para visita técnica em área da futura Central de Compostagem
O Governo Municipal de Campo Novo do Parecis recebeu nesta semana a equipe da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF) para...
O Governo Municipal de Campo Novo do Parecis recebeu nesta semana a equipe da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF) para uma visita técnica na área onde será implantada a Central de Compostagem, importante investimento para o fortalecimento das práticas sustentáveis no município. Leia Mais em Momento MT:
O Governo Municipal de Campo Novo do Parecis recebeu nesta semana a equipe da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF) para uma visita técnica na área onde será implantada a Central de Compostagem, importante investimento para o fortalecimento das práticas sustentáveis no município.Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre sustentabilidade e agricultura familiar!
Leia Mais em Momento MT: