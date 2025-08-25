Logo R7.com
Governo Municipal recebe equipe da SEAF para visita técnica em área da futura Central de Compostagem

Momento MT|Do R7

O Governo Municipal de Campo Novo do Parecis recebeu nesta semana a equipe da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF) para uma visita técnica na área onde será implantada a Central de Compostagem, importante investimento para o fortalecimento das práticas sustentáveis no município.

