Governo paga uma dívida histórica com Vila Bela e isso nos enche de orgulho”, afirma prefeito O prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, André Bringsken, destacou a importância do asfalto autorizado pelo Governo de Mato...

O prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, André Bringsken, destacou a importância do asfalto autorizado pelo Governo de Mato Grosso na MT-199, que vai ligar a região com a Bolívia. Durante a comemoração do aniversário de 273 anos da cidade, nesta quarta-feira (19/3), o gestor ressaltou que luta há décadas por essa obra, que tem virado realidade na atual gestão.

