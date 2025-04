Momento MT |Do R7

Governo poderá ter dificuldade com custeio da máquina pública nos próximos anos Nos anexos do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 (PLN 2/25), o governo projeta para o ano que vem despesas não obrigatórias...

Nos anexos do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 (PLN 2/25), o governo projeta para o ano que vem despesas não obrigatórias de apenas R$ 83 bilhões após o cumprimento dos mínimos constitucionais da saúde e da educação e da reserva para emendas parlamentares. Os técnicos do governo não sabem afirmar se esse valor seria suficiente para garantir o piso de investimentos previsto no arcabouço fiscal e o custeio da máquina pública.

Para entender melhor os desafios que o governo enfrentará nos próximos anos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: