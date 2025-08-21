Governo premia 100 escolas da rede pública de MT com R$ 5 milhões na 4ª edição do Prêmio Alfabetiza MT O Governo de Mato Grosso entregou, na tarde desta quarta-feira (20.8), R$ 5 milhões pelo 4º Prêmio Alfabetiza MT a 100 escolas do Ensino...

O Governo de Mato Grosso entregou, na tarde desta quarta-feira (20.8), R$ 5 milhões pelo 4º Prêmio Alfabetiza MT a 100 escolas do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) que obtiveram os melhores resultados em alfabetização no ano de 2024. A lista de premiados foi divulgada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em evento realizado no Ginásio Fiotão, em Várzea Grande.

