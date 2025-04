Governo premia órgãos de destaque em transparência e fortalece governança pública O Governo de Mato Grosso, por meio da Controladoria Geral do Estado, premiou, nesta quarta-feira, 25 órgãos e entidades do Executivo... Momento MT|Do R7 02/04/2025 - 19h31 (Atualizado em 02/04/2025 - 19h31 ) twitter

O Governo de Mato Grosso, por meio da Controladoria Geral do Estado, premiou, nesta quarta-feira, 25 órgãos e entidades do Executivo estadual com o Selo de Ouvidoria e Transparência 2024. A iniciativa reconhece o compromisso com a transparência, a participação social e a melhoria contínua dos serviços públicos, integrando as ações do Programa Integridade Pública do Estado. A entrega foi realizada durante o 2º Encontro de Ouvidoria e Transparência.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e a lista completa dos premiados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

