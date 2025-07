Governo propõe ampliar em 10% as bibliotecas escolares a cada ano até 2035 O Ministério da Cultura está propondo como metas da nova Política Nacional de Leitura e Escrita garantir a existência de pelo menos... Momento MT|Do R7 30/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 17h58 ) twitter

Audiência Pública - Política Nacional de Leitura e Escrita (PNLE). Secretário da Secrertaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura - Ministério da Cultura, Fabiano Momento MT

O Ministério da Cultura está propondo como metas da nova Política Nacional de Leitura e Escrita garantir a existência de pelo menos uma biblioteca pública em cada município e ampliar em 10% as bibliotecas escolares a cada ano até 2035. As metas foram divulgadas em audiência pública da Comissão de Educação da Câmara, no início de julho, e estarão em consulta pública na plataforma Participa + Brasil até o dia 8 de agosto.

