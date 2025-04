Governo quer prioridade para agenda econômica e PEC da Segurança; oposição anuncia obstrução Após a decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta, e de líderes partidários de não pautar o projeto que concede anistia a acusados... Momento MT|Do R7 24/04/2025 - 16h00 (Atualizado em 24/04/2025 - 16h00 ) twitter

Após a decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta, e de líderes partidários de não pautar o projeto que concede anistia a acusados de golpe de Estado, a base do governo e a oposição divergem sobre a pauta da próxima semana. O líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE), afirmou que a prioridade é dar celeridade à PEC da Segurança (PEC 18/25) e à instalação da comissão especial que vai discutir a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. “Há um sentimento de que não vamos misturar as estações. Eventuais injustiças na dosimetria das penas precisam ser consideradas por nós, não é possível anistiar generais, quem planejou, quem organizou, quem manipulou com a tentativa de golpe. Não tem anistia para quem comete crime contra a democracia”, afirmou Guimarães. Para mais detalhes sobre essa importante discussão política, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Carol Macedo celebra retonro ao trabalho após maternidade: ‘Estava com saudade’

