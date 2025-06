Momento MT |Do R7

Governo realiza Conferência Estadual das Cidades; municípios precisam organizar edições municipais O Governo do Estado de Mato Grosso realizará, nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2025, a 6ª Conferência Estadual das Cidades. Com o...

O Governo do Estado de Mato Grosso realizará, nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2025, a 6ª Conferência Estadual das Cidades. Com o tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, a conferência será realizada em Cuiabá. O encontro é uma oportunidade para a construção coletiva de políticas públicas para o desenvolvimento urbano, promovendo o diálogo entre autoridades políticas e diversos segmentos da sociedade civil.

Saiba mais sobre este importante evento e como os municípios podem participar consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: