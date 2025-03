Governo solicita novas alterações no projeto do Orçamento de 2025 A Comissão Mista de Orçamento (CMO) recebeu na terça-feira (18) nova solicitação de alteração no projeto de lei orçamentária (LOA)...

Momento MT|Do R7 19/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share