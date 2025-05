Governo vai investir R$ 7 milhões no combate a incêndios no pantanal R$ 7 milhões é quanto o governo de Mato Grosso do Sul anunciou, nesta segunda-feira (05.05), que vai investir em projetos de combate...

R$ 7 milhões é quanto o governo de Mato Grosso do Sul anunciou, nesta segunda-feira (05.05), que vai investir em projetos de combate e prevenção a incêndios florestais no Pantanal. A verba será destinada a entidades privadas sem fins lucrativos, que terão a responsabilidade de executar as ações. O edital faz parte do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) Bioma Pantanal, dentro do subprograma PSA Brigadas.

