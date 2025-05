Governos de MT e Federal discutem importância dos planos de contingência municipais para resposta a desastres O Governo de Mato Grosso discutiu com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento... Momento MT|Do R7 14/05/2025 - 15h04 (Atualizado em 14/05/2025 - 15h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Governo de Mato Grosso discutiu com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a importância do plano de contingência para a gestão de riscos de desastres no Estado. O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, recebeu o secretário nacional, Wolnei Wolff, na tarde desta terça-feira (13.5), no Palácio Paiaguás. Na ocasião, Fábio Garcia destacou que a Defesa Civil de Mato Grosso está à disposição para apoiar os municípios nas ações necessárias para o mapeamento dos riscos e na elaboração do plano, e ressaltou a importância do planejamento de ações integradas para atender a população de forma rápida e eficiente em caso de necessidade. Saiba mais sobre a importância dos planos de contingência e como eles podem ajudar a mitigar desastres acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura de Várzea Grande passa a divulgar rota semanal da coleta de lixo

PF realiza apreensão de drogas em Guarapuava/PR

PF deflagra operação em combate à extração ilegal de minério