Graciele Lacerda celebra ida da filha Clara, pela 1ª vez na piscina: ‘Nosso domingo!!’

Graciele Lacerda curtiu o domingo (9), ensolarado em Goiás na piscina da fazenda É o Amor com a família. A musa fitness colocou, pela primeira vez, um biquíni em Clara, sua filha da união com Zezé Di Camargo. Ela mostrou, ainda, sua silhueta dois meses após o parto, realizado no Natal de 2024.

