Momento MT |Do R7

Graciele Lacerda e a filha Clara embarcam para acompanhar Zezé em turnê: ‘Indo ali’ Graciele Lacerda, de 44 anos, embarcou com a filha Clara, de 6 meses, para visitar Zezé Di Camargo, que está em turnê pelo Brasil....

Graciele Lacerda, de 44 anos, embarcou com a filha Clara, de 6 meses, para visitar Zezé Di Camargo, que está em turnê pelo Brasil. A esposa do cantor, compartilhou cliques com a filha na tarde desta segunda-feira (14).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: