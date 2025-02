Momento MT |Do R7

Graciele Lacerda exibe primeiro ensaio fotográfico de Clara: ‘Você foi sonhada!’ Graciele Lacerda explodiu o fofurômetro das redes sociais com novos registros de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo, na última terça...

Graciele Lacerda explodiu o fofurômetro das redes sociais com novos registros de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo, na última terça-feira (28). Mãe e filha protagonizaram o primeiro ensaio fotográfico da bebê, que nasceu no dia 25 de dezembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes desse momento especial!

Leia Mais em Momento MT: