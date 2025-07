Graciele Lacerda leva Clara à festa dos gêmeos de Biah e Sorocaba: ‘Especial ‘

Momento MT |Do R7

Graciele Lacerda levou a filha Clara Di Camargo, de sua união com Zezé Di Camargo, ao aniversário de 1 ano de Zion e Angelina, os filhos gêmeos de Biah Rodrigues e Sorocaba, nesta quarta-feira (9), e compartilhou registros da menina se divertindo no evento no interior de São Paulo.

