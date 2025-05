Gracyanne Barbosa exibe vídeo passando óleo no corpo e provoca: ‘Vem passar’ Gracyanne Barbosa, de 41 anos, provocou seguidores ao compartilhar um vídeo no qual aparece usando um biquíni fio-dental rosa e passando...

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, provocou seguidores ao compartilhar um vídeo no qual aparece usando um biquíni fio-dental rosa e passando óleo no corpo. A musa fitness também fez um pouco de exercício e mostrou seu corpo suado. Na legenda da publicação, a ex-BBB, que está solteira desde o fim do casamento com Belo, fez uma proposta ousada.

