Grades retiradas das praças públicas começam a ser reaproveitadas no cercamento de espaços públicos

Momento MT

Teve início nesta sexta-feira (09) o cercamento do Horto Florestal de Rondonópolis, utilizando grades reaproveitadas de praças públicas da cidade. Até o momento, seis praças já tiveram os gradis removidos no último mês, e o material está sendo reutilizado para revitalizar o espaço verde mais tradicional do município.

