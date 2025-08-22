Grandes shows gratuitos agitam o Salão do Turismo em São Paulo nesta sexta e sábado O Salão do Turismo é palco de grandes apresentações musicais! O evento, que acontece no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP) é promovido...

O Salão do Turismo é palco de grandes apresentações musicais! O evento, que acontece no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP) é promovido pelo Ministério do Turismo e vai até 23 de agosto. A entrada é gratuita, e os shows acontecem no Palco do Salão, dentro do pavilhão do Anhembi. Se credencie AQUI para o evento e venha curtir esses grandes shows.

