Grave acidente na BR-163 deixa 11 mortos e dezenas de feridos entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum

Momento MT

Um grave acidente registrado na noite desta sexta-feira (8) no km 648 da BR-163, em Lucas do Rio Verde, deixou pelo menos 11 pessoas mortas e dezenas de feridos. A colisão frontal envolveu um ônibus de viagem da empresa Rio Novo e uma carreta Volvo FH440, carregada com caroço de algodão.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

