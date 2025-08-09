Grave acidente na BR-163 deixa 11 mortos e dezenas de feridos entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum
Um grave acidente registrado na noite desta sexta-feira (8) no km 648 da BR-163, em Lucas do Rio Verde, deixou pelo menos 11 pessoas mortas e dezenas de feridos. A colisão frontal envolveu um ônibus de viagem da empresa Rio Novo e uma carreta Volvo FH440, carregada com caroço de algodão.
