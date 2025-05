Grávida de Bento, Carol Peixinho celebra crescimento da barriga: ‘O amor só cresce’ Carol Peixinho, que espera o primeiro filho com Thiaguinho, um menino que se chamará Bento, mostrou no Instagram um antes e depois... Momento MT|Do R7 20/05/2025 - 18h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 18h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carol Peixinho, que espera o primeiro filho com Thiaguinho, um menino que se chamará Bento, mostrou no Instagram um antes e depois da barriga da gravidez de cinco meses. A modelo, influenciadora e ex-BBB, de 40 anos, postou uma montagem com duas fotos suas pronta para treinar, de legging e top, uma no começo da gestação, e outra nesta segunda-feira (19).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

PM apreende adolescente faccionado com arma de fogo e drogas em Barra do Bugres

Corpo de Bombeiros combate princípio de incêndio em sistema fotovoltaico de empresa

TCE-MT reforça ações contra mudanças climáticas com capacitações em nível local e nacional