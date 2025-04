Grávida do segundo filho, Ary Mirelle estrela ensaio de gestante com Jorge: ‘Lindos!’ A influenciadora Ary Mirelle, de 23 anos, esposa do cantor João Gomes, está grávida do segundo filho e estrelou um ensaio de gestante... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 12h09 (Atualizado em 10/04/2025 - 12h09 ) twitter

A influenciadora Ary Mirelle, de 23 anos, esposa do cantor João Gomes, está grávida do segundo filho e estrelou um ensaio de gestante e dividiu com seus seguidores bastidores da sessão de fotos.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre esse lindo ensaio!

