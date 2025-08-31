Grazi Massafera exibe boa forma pós-treino e fala sobre mudança na alimentação Grazi Massafera, de 43 anos, compartilhou neste sábado (30), um selfie pós-treino em frente ao espelho. De top e short, a atriz exibiu...

Grazi Massafera, de 43 anos, compartilhou neste sábado (30), um selfie pós-treino em frente ao espelho. De top e short, a atriz exibiu o abdômen definido e as coxas torneadas. Pouco antes, ela havia publicado uma sequência de fotos destacando o corpo sarado, acompanhada da legenda: “Do nada… porque do nada tudo pode acontecer”. Recentemente, Grazi contou aos fãs que decidiu eliminar o açúcar da alimentação. Em seu Instagram, repostou um conteúdo do Portal Raízes com o título “O açúcar é como álcool para as crianças, danifica o fígado e o cérebro” e explicou: “Estou contando com muito esforço para remover o açúcar da minha vida. Na TPM é mais difícil. Não sou de bebidas alcoólicas. Sou a viciada em açúcar. Os danos são os mesmos [do álcool]”.

