Grazi Massafera parabeniza o ex, Cauã Reymond pelo Dia dos Pais: ‘Pai presente’

Neste Dia dos Pais (10), Grazi Massafera usou suas redes sociais para fazer uma homenagem especial ao pai de sua filha, Cauã Reymond. Com uma foto do ator ao lado do filho, ela escreveu uma mensagem carinhosa destacando a dedicação e o amor do ator na paternidade. “Feliz Dia dos Pais para esse homem incrível, que é pai presente e amoroso. Ver você com nosso filho me enche de orgulho e alegria. Que seu dia seja tão especial quanto você é para nós”, escreveu Grazi.

