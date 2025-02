Grêmio avança na Copa do Brasil após drama nos pênaltis contra o São Raimundo Em uma partida emocionante e dramática, o Grêmio superou o São Raimundo por 4 a 1 nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar...

Em uma partida emocionante e dramática, o Grêmio superou o São Raimundo por 4 a 1 nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, em confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (20.02). O jogo foi disputado no Estádio Canarinho, em Roraima. Monsalve marcou o gol do Grêmio no tempo normal, enquanto Kanté balançou as redes para o São Raimundo.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

