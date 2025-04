Momento MT |Do R7

Grêmio e Internacional ficam no empate pelo Campeonato Brasileiro Em jogo de muita disputa, Grêmio e Internacional empataram em 1 a 1 neste sábado, na Arena do Grêmio, este foi o Gre-Nal 447, em partida...

Em jogo de muita disputa, Grêmio e Internacional empataram em 1 a 1 neste sábado, na Arena do Grêmio, este foi o Gre-Nal 447, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Grêmio foi marcado contra por Anthoni, enquanto Alan Patrick igualou o marcador para o Internacional.

