Grêmio elimina Athletic Club nos pênaltis na Copa do Brasil

Em uma noite de fortes emoções na Arena Unimed, o Grêmio garantiu sua vaga na terceira fase da Copa do Brasil ao superar o Athletic Club nos pênaltis, após um empate eletrizante de 3 a 3 no tempo regulamentar. O Tricolor Gaúcho, que chegou a estar à frente no placar, viu a partida se encaminhar para as penalidades máximas com um gol contra nos minutos finais.

