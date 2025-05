Grêmio empata com Godoy Cruz e precisa de combinações para avançar na Sul-Americana Na penúltima rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana, o Grêmio empatou em 1 a 1 com o Godoy Cruz na Arena do Grêmio. O resultado mantém...

Na penúltima rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana, o Grêmio empatou em 1 a 1 com o Godoy Cruz na Arena do Grêmio. O resultado mantém a equipe gaúcha na segunda colocação, com nove pontos, enquanto o Godoy Cruz lidera o grupo com 11.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e ficar por dentro dos detalhes desse emocionante confronto!

Leia Mais em Momento MT: