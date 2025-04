Grêmio empata com Godoy Cruz em jogo movimentado na Sul-Americana Em um duelo eletrizante e repleto de alternativas, Grêmio e Godoy Cruz empataram em 2 a 2 nesta quinta-feira, no Estádio Malvinas Argentinas...

Em um duelo eletrizante e repleto de alternativas, Grêmio e Godoy Cruz empataram em 2 a 2 nesta quinta-feira, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. A partida, válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, manteve o equilíbrio no Grupo D e demonstrou a força das duas equipes. Edenílson e Alexander Aravena marcaram os gols do Tricolor Gaúcho, enquanto Auzmendi e Barrea balançaram as redes para os donos da casa.

