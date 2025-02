Grêmio goleia o Caxias e conquista primeira vitória no Gauchão O Grêmio não tomou conhecimento do Caxias e aplicou uma goleada por 4 a 0, neste domingo, na Arena, pela segunda rodada do Campeonato...

O Grêmio não tomou conhecimento do Caxias e aplicou uma goleada por 4 a 0, neste domingo, na Arena, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Braithwaite, Pavón, Monsalve e Edenílson marcaram os gols que garantiram o primeiro triunfo do Tricolor no Estadual.

