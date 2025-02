Grêmio perde invencibilidade para o Juventude no Alfredo Jaconi O Grêmio conheceu sua primeira derrota no Campeonato Gaúcho nesta quarta-feira. Jogando fora de casa, contra o Juventude, no Estádio...

O Grêmio conheceu sua primeira derrota no Campeonato Gaúcho nesta quarta-feira. Jogando fora de casa, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, o Tricolor perdeu por 2 a 0, com gols de Emerson Batalla e Jean Carlos, ambos no segundo tempo. Com o resultado, o Grêmio, que vinha de três vitórias e um empate, estaciona nos 10 pontos e permanece na liderança do Grupo A. O Juventude, também líder de seu grupo, conquista a quarta vitória consecutiva e chega aos 13 pontos.

