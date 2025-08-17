Grêmio vence Atlético-MG de virada e se afasta da zona de rebaixamento Em uma partida repleta de reviravoltas e emoções, o Grêmio conquistou uma vitória crucial fora de casa ao superar o Atlético-MG por...

Em uma partida repleta de reviravoltas e emoções, o Grêmio conquistou uma vitória crucial fora de casa ao superar o Atlético-MG por 3 a 1 na Arena MRV, neste domingo. O confronto, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado não apenas pelos belos gols, mas também por quatro expulsões, duas para cada lado, que adicionaram drama ao espetáculo.

