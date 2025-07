Grêmio vence Fortaleza, quebra jejum e respira no Brasileirão

Momento MT |Do R7

O Grêmio reencontrou o caminho da vitória na noite desta terça-feira, ao derrotar o Fortaleza por 2 a 1 na Arena do Grêmio, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com dois gols de pênalti marcados pelo centroavante Martin Braithwaite, o Tricolor Gaúcho conseguiu pôr fim a uma sequência de quatro jogos sem vencer na competição, que incluía dois empates e duas derrotas. Deyverson descontou para o time cearense.

