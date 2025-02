Grêmio vence Juventude e abre vantagem na semifinal do Gauchão A Arena do Grêmio foi palco, neste sábado (22.02), de um confronto eletrizante pela semifinal do Campeonato Gaúcho. O Grêmio superou...

A Arena do Grêmio foi palco, neste sábado (22.02), de um confronto eletrizante pela semifinal do Campeonato Gaúcho. O Grêmio superou o Juventude por 2 a 1, em partida que marcou o primeiro embate entre as equipes na busca por uma vaga na final do estadual. Os gols que garantiram a vantagem tricolor foram assinados por Martin Braithwaite e Cristian Oliveira, enquanto Emerson Batalla descontou para o Juventude, mantendo o time de Caxias vivo na disputa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante confronto!

Leia Mais em Momento MT: