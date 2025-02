Grêmio vence Ypiranga mesmo com um a menos e garante segunda melhor campanha no Gauchão O Grêmio encerrou a primeira fase do Campeonato Gaúcho com uma vitória por 1 a 0 sobre o Ypiranga-RS, mesmo jogando com um jogador...

O Grêmio encerrou a primeira fase do Campeonato Gaúcho com uma vitória por 1 a 0 sobre o Ypiranga-RS, mesmo jogando com um jogador a menos. Monsalve marcou o gol que garantiu a vitória do Tricolor em duelo da oitava rodada da fase de grupos, realizado no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

Saiba mais sobre essa emocionante partida e a trajetória do Grêmio no Gauchão consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: