Momento MT |Do R7

Grupo de trabalho da reforma administrativa ouve representantes dos servidores e do setor produtivo O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados para discutir e elaborar uma proposta de reforma administrativa promove duas audiências...

O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados para discutir e elaborar uma proposta de reforma administrativa promove duas audiências públicas nesta terça-feira (17). A primeira será realizada com entidades representativas dos servidores públicos e está marcada para as 9h30, no plenário 2.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a reforma administrativa!

Leia Mais em Momento MT: