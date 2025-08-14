Logo R7.com
Grupo de Trabalho debate possíveis mudanças na grade curricular

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou, nesta quinta-feira (14), a terceira reunião do Grupo de Trabalho que analisa a revisão da Súmula 01/2013, norma que impede alterações na grade curricular das escolas estaduais, em discussão proposta pelo presidente da comissão, deputado Thiago Silva (MDB).

