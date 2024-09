Grupo é preso após execução brutal de jovem em Juína

Momento MT |Do R7

Três adultos foram presos e um adolescente apreendido em flagrante pela Delegacia de Juína, nesta terça-feira (03.09), pelo homicídio de um jovem encontrado em um rio no município, no domingo. A vítima apresentava diversos sinais de tortura e foi morta com golpes de arma cortante por ordem de um preso detido em um penitenciária de Cuiabá.

