Grupo “Saúde em Movimento” celebra 1 ano de atividade no Município

O grupo de caminhada Saúde em Movimento, da Unidade de Saúde da Família Anézia Biazin Sichieri, completou nesta semana um ano de atividades no Município de Sorriso. Para marcar a data, os integrantes se reuniram no último domingo (20), logo nas primeiras horas da manhã, para um animado piquenique no Parque Ecológico.

