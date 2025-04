GT debate investimentos para a mineração e importância do cooperativismo O Grupo de Trabalho (GT) voltado para os estudos sobre a Mineração, realizou a 4ª reunião do ano, na tarde desta quinta-feira (24),... Momento MT|Do R7 25/04/2025 - 09h40 (Atualizado em 25/04/2025 - 09h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Grupo de Trabalho (GT) voltado para os estudos sobre a Mineração, realizou a 4ª reunião do ano, na tarde desta quinta-feira (24), reunindo profissionais e especialistas para discutir políticas para a área, na sede da Assembleia Legislativa. Entre os principais assuntos que foram abordados: preparativos para a realização da Semana da Mineração em Cuiabá em maio de 2025; convite para o Fórum de Ramos; busca de novos investimentos de mineração no estado e a apresentação dos trabalhos relativos a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM). Para mais detalhes sobre as discussões e os próximos passos do GT, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Isan Rezende entrevista o engenheiro agrônomo da Agroinvest Jeferson Souza

Frango mantém alta com preços estáveis e demanda interna aquecida

Ficco/SP, com apoio do GAECO-MPSP. realizam ações de combate à corrupção policial em São Paulo