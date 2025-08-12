Guarda Civil conclui Curso de Identificação Veicular em parceria com a Polícia Militar Ontem, segunda-feira (11), aconteceu em Sinop a formatura de conclusão do Curso de Identificação Veicular, segunda edição, promovido... Momento MT|Do R7 12/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ontem, segunda-feira (11), aconteceu em Sinop a formatura de conclusão do Curso de Identificação Veicular, segunda edição, promovido pela Polícia Militar (PM) do Estado de Mato Grosso, com participação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Sinop. Pela primeira vez, dois integrantes da GCM participaram da formação, o que reforça a integração entre as forças de segurança e amplia a capacitação dos agentes. O treinamento foi ministrado pelo Batalhão de Trânsito Urbano de Cuiabá e reuniu policiais militares de quatro comandos regionais, além dos representantes da GCM de Sinop. O objetivo é aprimorar técnicas de fiscalização e identificação de veículos adulterados ou roubados, aumentando a eficiência das operações e a segurança da população. Para mais detalhes sobre essa importante conquista, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Projeto cria sistema para investir nas escolas do ensino básico em piores condições

Brasil reforça protagonismo global no agronegócio em congresso da Abag

PF combate armazenamento e venda de material de abuso sexual infantojuvenil em Januária/MG