Guarda Civil conclui Curso de Identificação Veicular em parceria com a Polícia Militar
Ontem, segunda-feira (11), aconteceu em Sinop a formatura de conclusão do Curso de Identificação Veicular, segunda edição, promovido...
Ontem, segunda-feira (11), aconteceu em Sinop a formatura de conclusão do Curso de Identificação Veicular, segunda edição, promovido pela Polícia Militar (PM) do Estado de Mato Grosso, com participação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Sinop. Pela primeira vez, dois integrantes da GCM participaram da formação, o que reforça a integração entre as forças de segurança e amplia a capacitação dos agentes. O treinamento foi ministrado pelo Batalhão de Trânsito Urbano de Cuiabá e reuniu policiais militares de quatro comandos regionais, além dos representantes da GCM de Sinop. O objetivo é aprimorar técnicas de fiscalização e identificação de veículos adulterados ou roubados, aumentando a eficiência das operações e a segurança da população.
