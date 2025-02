Guarda Municipal amplia segurança nas unidades de captação e tratamento do DAE Efetivo da instituição está empenhado em garantir a integridade das estações de tratamento, bombas de captação e poços artesianos O... Momento MT|Do R7 11/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 11/02/2025 - 17h27 ) twitter

Efetivo da instituição está empenhado em garantir a integridade das estações de tratamento, bombas de captação e poços artesianos. O abastecimento de água em Várzea Grande vem sendo diretamente afetado por atos de vandalismo e furtos, que comprometem o funcionamento de equipamentos essenciais e agravam a crise hídrica na cidade. Para coibir esses crimes e proteger a infraestrutura do sistema de abastecimento, a Guarda Municipal ampliou as rondas de vigilância e aumentou o efetivo fixo de segurança nos postos do Departamento de Água e Esgoto (DAE).

Saiba mais sobre as medidas de segurança implementadas e como isso impacta a população acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

