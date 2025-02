Guarda Municipal de Várzea Grande completa 25 anos neste domingo “Todos os dias nossos homens e mulheres estão na rua para cumprir funções importantes, seja na defesa do patrimônio, na orientação... Momento MT|Do R7 21/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 21/02/2025 - 14h07 ) twitter

“Todos os dias nossos homens e mulheres estão na rua para cumprir funções importantes, seja na defesa do patrimônio, na orientação do trânsito, nas escolas ou nas ocorrências de segurança pública. Não há como negar a importância da Guarda Municipal no dia-a-dia do nosso Município” A Guarda Municipal de Várzea Grande completa 25 anos de fundação. Para celebrar a data, será realizado um evento na segunda-feira (24), às 8h, no auditório do antigo Fórum de Várzea Grande. A Guarda Municipal foi criada por meio da Lei Municipal n° 2142 de 23 de fevereiro de 2000.

Saiba mais sobre a celebração e a importância da Guarda Municipal no dia-a-dia da cidade consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

