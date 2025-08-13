Guarda Municipal de Várzea Grande receberá treinamento de inteligência e acesso ao sistema de foragidos e de mandados de prisão
A Guarda Municipal de Várzea Grande, em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), receberá treinamento da Polícia Penal para receber treinamento de inteligência e receberá também acesso do Sistema Gestão Penitenciária (Sigepen) que contém informações de foragidos e de mandados de prisão em aberto.
