Guarda Municipal de Várzea Grande receberá treinamento de inteligência e acesso ao sistema de foragidos e de mandados de prisão A Guarda Municipal de Várzea Grande, em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), receberá treinamento da Polícia Penal... Momento MT|Do R7 13/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 18h58 )

Momento MT

A Guarda Municipal de Várzea Grande, em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), receberá treinamento da Polícia Penal para receber treinamento de inteligência e receberá também acesso do Sistema Gestão Penitenciária (Sigepen) que contém informações de foragidos e de mandados de prisão em aberto.

