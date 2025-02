Guarda Municipal flagra caminhão despejando entulhos em área de APP Várzea Grande O motorista e o veículo foram conduzidos à Delegacia do Meio Ambiente para as medidas cabíveis A Guarda Municipal de Várzea Grande... Momento MT|Do R7 25/02/2025 - 22h06 (Atualizado em 25/02/2025 - 22h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O motorista e o veículo foram conduzidos à Delegacia do Meio Ambiente para as medidas cabíveis. A Guarda Municipal de Várzea Grande flagrou, na manhã desta terça-feira (25), um caminhão caçamba despejando entulhos em uma lagoa localizada na região do Carrapicho. Além da ação irregular de descarte irregular, os resíduos foram despejados em Área de Proteção Permanente e estavam sendo usados como aterro no terreno.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT:

Hospital Estadual Santa Casa registra superlotação no Pronto Atendimento Infantil nesta terça-feira (25)

Projeto determina consulta ao pai antes da entrega de recém-nascido para adoção

Deputados fazem elogios e críticas à gestão de Nísia Trindade no Ministério da Saúde