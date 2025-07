Guarda Municipal já realizou 7.934 atendimentos de policiamento preventivo em 2025 “Estamos comprometidos com a segurança pública do nosso Município. Várzea Grande está vivendo novos tempos em todas áreas, inclusive... Momento MT|Do R7 27/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 27/07/2025 - 12h57 ) twitter

“Estamos comprometidos com a segurança pública do nosso Município. Várzea Grande está vivendo novos tempos em todas áreas, inclusive na Guarda Municipal” A Guarda Municipal de Várzea Grande, no ano de 2025, já realizou 7.934 atendimentos operacionais/policiamento preventivo. Entre as ações estão: rondas preventivas no Departamento de Água e Esgoto (DAE), rondas escolares, entre outras ações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações da Guarda Municipal!

