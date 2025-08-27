Guarda Municipal prende homem por assediar sexualmente mulher no Centro de Várzea Grande
Vítimas repassaram as características do suspeito e a guarnição o localizou rapidamente. Durante a abordagem, ficou comprovado que...
Vítimas repassaram as características do suspeito e a guarnição o localizou rapidamente. Durante a abordagem, ficou comprovado que o acusado possui passagens pela Lei Maria da Penha, assédio sexual e furto. A Guarda Municipal de Várzea Grande prendeu um homem de 52 anos, com as iniciais J.B.M.J, que estava assediando sexualmente uma mulher em uma sorveteria, na Avenida Couto Magalhães, no Centro da cidade e em plena luz do dia.
Saiba mais sobre essa ocorrência e as ações da Guarda Municipal consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
