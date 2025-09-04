Guarda Municipal recebe seis motocicletas por meio de parceria com MPE e Conseg
Os veículos serão fundamentais para atender também demandas em áreas de difícil acesso, como a zona rural e meio ambiente A Guarda...
Os veículos serão fundamentais para atender também demandas em áreas de difícil acesso, como a zona rural e meio ambiente. A Guarda Municipal de Várzea Grande, por meio de parceria com Ministério Público Estadual (MPE) e Conselho Municipal de Segurança (Conseg), recebeu, nesta quarta-feira (3), cinco motocicletas Kawasaki para auxiliar no patrulhamento de competência da Guarda Municipal.
