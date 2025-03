Guarda Municipal registrou 56 ocorrências de perturbação do sossego no carnaval O carnaval foi intenso para as equipes da Guarda Municipal de Trânsito (GMT). No período, as equipes atenderam 65 ocorrências: 56 delas...

O carnaval foi intenso para as equipes da Guarda Municipal de Trânsito (GMT). No período, as equipes atenderam 65 ocorrências: 56 delas de perturbação do sossego alheiro e nove de sinistros de trânsito (acidentes). Com a atuação incisiva diante das denúncias de perturbação do sossego alheiro, a GM contou com o apoio da Polícia Militar.

